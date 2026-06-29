Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бразилия — Япония: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Япония: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
Комментарии

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Япония. Игра пройдёт в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 4.84, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.81. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Материалы по теме
Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны
Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android