Германия — Парагвай: кто фаворит матча плей-офф ЧМ-2026

29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Германия — Парагвай. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Парагвая предлагается с коэффициентом 7.34, в то время как победа сборной Германии оценивается коэффициентом 1.42. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.