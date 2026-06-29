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Германия — Парагвай: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Германия — Парагвай: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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29 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Германия — Парагвай. Игра пройдёт в Фоксборо (США) на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Парагвая предлагается с коэффициентом 7.34, в то время как победа сборной Германии оценивается коэффициентом 1.42. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

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