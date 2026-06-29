Нидерланды — Марокко: кто фаворит матча плей-офф ЧМ-2026

30 июня состоится матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 Нидерланды — Марокко. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.09. Победа Марокко оценивается коэффициентом 3.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.46.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.