Нидерланды — Марокко: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Нидерланды — Марокко.

Ставка: тотал офсайдов Марокко больше 1.5 за 1.87.

«Наверное, это одна из главных вывесок 1/16 финала — наряду с матчами Хорватии и Португалии, а также игрой Бразилии против Японии. Здесь, конечно, ждём очень конкурентный футбол. Сборные разные стилистически и идеологически, но именно поэтому матч выглядит таким интересным. Думаю, голландцам придется тяжело против неуступчивого Марокко.

Марокканцы сильны именно командной игрой. Это команда уже показала в матче против Бразилии: бразильцы в первую очередь полагались на индивидуальные действия, а марокканцы играли дисциплинированно, слаженно и очень собранно. Даже голы в той встрече хорошо это показали. Бразилия забила за счёт мастерства Винисиуса, а у Марокко получился по-настоящему командный мяч. Нидерландам с таким соперником точно просто не будет. Это должен быть тягучий, плотный и конкурентный футбол. Марокко как раз постарается затащить голландцев в такой матч.

А с точки зрения прогноза мне интересны дополнительные показатели, прежде всего офсайды. Нидерланды играют высоко и постоянно оставляют зоны для быстрых атак. Думаю, марокканцы будут пытаться эти зоны использовать и, соответственно, попадать в положение «вне игры». Обратите внимание: в матче голландцев со шведами было по три офсайда у каждой команды. Против Нидерландов Тунис дважды попадал в положение «вне игры», а Япония, которая играет немного иначе, в офсайд не попадала. У Марокко же, например, было пять офсайдов в игре против Гаити.

Здесь марокканцы снова будут искать пространство за высокой оборонительной линией Нидерландов, поэтому 2-3, а может быть, и четыре офсайда от них вполне читаются. Поэтому в этом матче индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 офсайда выглядит хорошим решением за приличный коэффициент», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».