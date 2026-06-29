Нидерланды — Марокко: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Нидерланды — Марокко.

Ставка: победа Нидерландов за 2.28.

«Две сборные, которые ровно и чётко прошли групповой этап. Нидерланды хороши и набрали ход, Марокко тоже очень прилично выглядит. Марокко — команда крепкая и неприятная, может дать бой, но всё-таки фаворит здесь есть. Думаю, Нидерланды в этой паре выглядят чуть предпочтительнее. У нидерландцев хорошая атака, мобильные игроки, забивные нападающие и крайние хавы, которые постоянно создают движение.

Плюс Нидерланды очень опасны на стандартах. Если посмотреть их матчи, они стараются выжимать максимум из угловых и штрафных. Ван Дейк — это вообще отдельная угроза в таких эпизодах, поэтому мне кажется, что стандарт может сыграть важную роль и даже решить исход матча.

Марокко — крепкая команда, с ними никому не бывает легко. Они умеют терпеть, обороняться и выбегать в атаку, а сюрпризы в плей-офф всегда возможны. Однако если брать баланс команды, оборону, атаку и качество исполнителей, то Нидерланды выглядят чуть сильнее и поувереннее. У них больше вариантов впереди и игроков, которые могут решить момент.

Думаю, нидерландцы будут больше владеть мячом, искать свои шансы и давить через фланги и стандарты. Марокко обязательно поборется, но Нидерланды сейчас смотрятся более сбалансированной командой. Поэтому, на мой взгляд, нидерландцы должны побеждать в этой встрече даже в основное время», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».