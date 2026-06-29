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Германия — Парагвай: прогноз Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Германия — Парагвай: прогноз Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Германия — Парагвай.

Ставка: победа Парагвая с форой (+1.5) за 1.87.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь есть вопросики, и их немало. Германия уступила Эквадору 1:2, это понятно, но надо учитывать, что к тому моменту она уже вышла в плей-офф. С одной стороны, эта игра ей почти ничего не давала, а с другой — для такой сборной всё равно неприятно проигрывать перед матчами на вылет.

И ещё надо помнить, как немцы до этого сыграли с Кот-д’Ивуаром. Там они реально отскочили, вытащили победу 2:1 в самой концовке, хотя по игре спокойно могли и не победить. Поэтому говорить, что Германия сейчас выглядит идеально, нельзя. Да, команда хорошая, состав сильный, однако вопросы по игре всё равно остаются.

Календарь ЧМ-2026

Парагвай — соперник неприятный, южноамериканская команда, которая будет цепляться, бороться и играть жёстко. В плей-офф такие встречи редко бывают лёгкими, потому что один эпизод может всё перевернуть. Немцам здесь надо быть внимательнее, чем в группе. Но всё равно Германия выше по классу.

У немцев больше опыта, больше качества впереди и футболистов, которые могут решить момент. На классе такие игры надо забирать. Думаю, будет непросто, Парагвай зацепится за свой шанс, однако немцы должны проходить дальше. Вижу здесь максимум 2:1 в пользу Германии. А так — Парагвай обязательно даст бой и больше, чем в один мяч, не проиграет», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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