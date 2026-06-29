Германия — Парагвай: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го раунда плей-офф ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч ЧМ-2026 Германия — Парагвай.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.97.

«Хороший матч. Парагвай — крепкая командочка, и раз они дошли до плей-офф, значит, команда умеет играть на результат. Да, в группе они не выглядели ярко, но такие сборные как раз опасны тем, что могут закрыться, потерпеть, сыграть на стандартах и дождаться своего момента. В обороне Парагвай смотрится достаточно надёжно, поэтому Германии легко точно не будет.

Но всё-таки надо понимать: Германия есть Германия. Да, немцы сенсационно проиграли Эквадору 1:2, и я смотрел этот матч — Эквадор вообще не хуже выглядел. Но Германия уже решила задачу выхода из группы, а сейчас начинается игра на вылет. В таких матчах немцы умеют собираться, играть на результат и включать свой класс.

Думаю, Парагвай будет больше обороняться. Они сделают акцент на том, чтобы не пропустить, дотянуть матч как можно дальше. Нестись вперёд против Германии опасно, потому что у немцев есть футболисты уровня Сане или Мусиалы, которые могут индивидуально всё решить. Быстрые, техничные игроки — и один момент может сломать всю игру.

Германия будет играть первым номером, держать мяч и искать свои шансы. Парагвай, конечно, поборется, но по мастерству и опыту немцы всё-таки выше. В таких матчах класс обычно сказывается, поэтому Германия для меня фаворит и должна проходить дальше, победив как минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».