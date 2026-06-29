Германия — Парагвай: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 в Фоксборо

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Германия — Парагвай.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.13.

«Матч 1/16 финала ЧМ-2026 — проверка немецких нервов на прочность. Германия вышла из группы E с первого места, набрав шесть очков, но своей игрой никого не убедила. Разгром Кюрасао (7:1) — единственное яркое воспоминание в группе, а дальше начались проблемы: волевая победа над Кот-д'Ивуаром вырвана лишь на 94-й минуте, а в заключительном туре немцы безвольно проиграли Эквадору (1:2). Вратарь Мануэль Нойер пропускал в каждом матче, а решающий гол эквадорцев стал следствием его ошибки.

Парагвай же добрался до плей-офф едва ли не вопреки логике. После разгрома от США (1:4) южноамериканцы выдали два сухих матча подряд — обыграли Турцию и скатали унылую ничью с Австралией (0:0), пробившись в 1/16 финала с третьего места. Команда Густаво Альфаро умеет навязать борьбу любому сопернику, особенно в матчах на вылет, и их фирменный «автобус» — главное оружие против немецкой атаки.

В плей-офф цена ошибки максимальна. Германия, помня о провалах на двух предыдущих мундиалях, будет действовать осторожно, без лишнего риска. Парагвай тем более не побежит в открытый футбол — пример Эквадора, показавшего, как можно обыгрывать немцев, станет для них настольной книгой. Латиноамериканцы будут сидеть в обороне, выжидать свои шансы и постараться превратить матч в вязкую борьбу. Эта встреча будет напоминать мучения, которые Парагвай уже устраивал фаворитам в прошлом — вспомните их матч с Испанией в 2010 году или ничьи с Аргентиной.

Прогнозирую, что много забитых мячей в этой встрече не будет. Германия забивает, но пропускает от всех подряд, а Парагвай два тура подряд держал ворота на замке. Ничья в основное время вполне вероятна, но, даже если немцы забьют, счёт вряд ли превысит 1:0 или 2:0», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».