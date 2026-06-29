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Бразилия — Япония: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу в Хьюстоне

Бразилия — Япония: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Хьюстоне
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бразилия — Япония.

Ставка: гол Винисиуса за 2.40.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одно из самых интересных, мне кажется, это, конечно же, противостояние южноамериканского и азиатского футбола: Бразилия против Японии. Встреча пройдёт в Хьюстоне.

Что мы видели от Бразилии на групповом этапе? Не самый хороший, не самый удачный матч со сборной Марокко для старта и достаточно большое количество вопросов по игре. А потом — две крупные победы: по 3:0 обыграли Гаити, одолели сборную Шотландии. Это те соперники, по которым силу сборной Бразилии оценить вряд ли можно. Как раз матч с Японией — настоящее испытание.

Календарь ЧМ-2026

Команды в прошлом году играли товарищеский матч в Японии, уже при Анчелотти, вы помните, что тогда было. Бразильцы вели 2:0, потом японцы, владея серьёзным преимуществом в той встрече, забили три мяча и выиграли со счётом 3:2. Не уверен, что будет такая сверхрезультативность в этот раз, потому что тут на кону уже выход дальше.

У японцев команда очень быстрая, очень резкая, очень техничная, очень мобильная. И бразильцам подстроиться под такой футбол будет очень непросто. Винисиус в огне, забивает в каждом матче, он действительно сейчас тянет Бразилию. Не думаю, что будет большое количество изменений по составам.

Мне кажется, когда я смотрю на на Бразилию, что если что-то не сделает Винисиус, то сделать кому-то ещё будет очень-очень сложно. Есть ещё Кунья, понятно, он в последних двух встречах забил три, но вокруг Винисиуса прямо выстроена вся эта игра сборной Бразилии. И если уж Бразилия забьёт Японии в основное время, то сделает это, скорее всего, Винисиус.

Мой прогноз: гол Винисиуса за 2.40. Он бьёт пенальти, он бьёт со всех позиций, он за счёт индивидуального мастерства может что-то придумать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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