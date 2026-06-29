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Бразилия — Япония: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Япония: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Бразилия — Япония.

Ставка: победа Бразилии за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Скорее всего, здесь всё достаточно понятно. Бразилия с приличным запасом прошла группу и в последних играх выглядела хорошо. Да, в 1-м туре была ничья с Марокко, но дальше бразильцы спокойно обыграли Гаити и Шотландию по 3:0. Это как раз говорит о том, что команда постепенно вошла в турнир и прибавляет.

Япония — соперник неприятный. Они дисциплинированные, быстрые, умеют терпеть, да и просто так в плей-офф чемпионата мира никого не пускают. Мы уже видели, что японцы могут цепляться за результат, играть до конца и создавать проблемы даже сильным командам. Поэтому говорить, что Бразилия выйдет и легко всё решит, тоже нельзя.

Календарь ЧМ-2026

Но всё равно класс бразильцев выше. У них впереди такие футболисты, которые могут сделать гол из полумомента. В плей-офф это особенно важно: можно долго мучиться, но один рывок, один удар, одна индивидуальная игра — и матч уже меняется. Бразилия в этом плане всегда опасна, особенно когда пошли матчи на вылет.

Думаю, Япония поборется и может забить, но пройти дальше должны бразильцы. У них больше качества, больше опыта таких матчей и всё-таки больше вариантов в атаке. Здесь вижу победу Бразилии — где-то 2:1 или 3:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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