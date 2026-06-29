Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бразилия — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бразилия — Япония.

Ставка: победа Японии с форой (+1) за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тяжёлый соперник для Бразилии. Тем более групповой этап показал, что с точки зрения командной игры бразильцы ещё только добирают свой тонус. Особенно непросто сложился матч с самой сильной сборной в этой группе — Марокко. Всё-таки Гаити и Шотландия сильно уступали марокканцам в классе, а вот с Марокко у Бразилии уже появились заметные проблемы.

Япония как раз сильна именно командной игрой. Это было видно и во встрече с Нидерландами, и ещё до турнира, когда японцы уверенно прошли серию контрольных матчей. В том числе была встреча с Англией на Уэмбли, которую Япония выиграла 1:0. Вообще, три матча перед чемпионатом мира японцы завершили с одинаковым счётом 1:0. Команда умеет играть собранно, строго и коллективно — именно этого Бразилии местами не хватало во встрече с Марокко.

Календарь ЧМ-2026

Думаю, определённые проблемы у Бразилии здесь будут. И не уверен, что она легко их решит. Плюс есть кадровые сложности: Рафинья точно не сыграет с Японией. У японцев тоже есть вопросы — под сомнением Кубо, выбыл Эндо. Но с точки зрения системы у Японии этих футболистов есть кем заменить. Мы уже видели это, в том числе в игре со Швецией.

Поэтому не жду, что Бразилия спокойно пройдёт в следующий раунд. Да, по статусу и индивидуальному классу она — фаворит. Однако Япония слишком организованная, дисциплинированная и цельная команда, чтобы отдавать такой матч без серьёзного сопротивления. Поэтому здесь хорошо смотрится вариант с форой Японии», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны
Бразилия — Япония. Всё внимание — на центр обороны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android