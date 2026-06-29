Бразилия — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бразилия — Япония.

Ставка: победа Японии с форой (+1) за 1.70.

«Тяжёлый соперник для Бразилии. Тем более групповой этап показал, что с точки зрения командной игры бразильцы ещё только добирают свой тонус. Особенно непросто сложился матч с самой сильной сборной в этой группе — Марокко. Всё-таки Гаити и Шотландия сильно уступали марокканцам в классе, а вот с Марокко у Бразилии уже появились заметные проблемы.

Япония как раз сильна именно командной игрой. Это было видно и во встрече с Нидерландами, и ещё до турнира, когда японцы уверенно прошли серию контрольных матчей. В том числе была встреча с Англией на Уэмбли, которую Япония выиграла 1:0. Вообще, три матча перед чемпионатом мира японцы завершили с одинаковым счётом 1:0. Команда умеет играть собранно, строго и коллективно — именно этого Бразилии местами не хватало во встрече с Марокко.

Думаю, определённые проблемы у Бразилии здесь будут. И не уверен, что она легко их решит. Плюс есть кадровые сложности: Рафинья точно не сыграет с Японией. У японцев тоже есть вопросы — под сомнением Кубо, выбыл Эндо. Но с точки зрения системы у Японии этих футболистов есть кем заменить. Мы уже видели это, в том числе в игре со Швецией.

Поэтому не жду, что Бразилия спокойно пройдёт в следующий раунд. Да, по статусу и индивидуальному классу она — фаворит. Однако Япония слишком организованная, дисциплинированная и цельная команда, чтобы отдавать такой матч без серьёзного сопротивления. Поэтому здесь хорошо смотрится вариант с форой Японии», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».