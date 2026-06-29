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Бразилия — Япония: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Бразилия — Япония: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по футболу в США
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бразилия — Япония.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наконец пришло время плей-офф. Матчи 1/16 финала — это уже встречи на вылет. Бразилия вышла из группы C с первого места, набрав семь очков, но без привычного блеска — ничья 1:1 с Марокко, победа над Гаити 3:0 и разгром Шотландии 3:0. При этом именно матч с Марокко показал уязвимость пентакампеонов против организованной обороны — африканцы закрылись и не давали бразильцам раскрыться и показать себя во всей красе большую часть матча.

Япония заняла второе место в группе F (после Нидерландов) с пятью очками, сыграв вничью со Швецией (1:1) и разобравшись с Тунисом (4:0). «Самураи» традиционно дисциплинированны в обороне и опасны на контратаках — тот самый случай, когда азиатская тактика может стать головной болью для бразильских звёзд.

Календарь ЧМ-2026

В 1/16 финала цена ошибки максимальна. Бразилия не будет рисковать ради красивых комбинаций — ей важен результат. Япония тем более не побежит играть в открытый футбол, понимая, что любая потеря в центре против условного Винисиуса или кого-то другого из бразильской атаки станет фатальной. Первый тайм, скорее всего, пройдёт в разведке, с редкими ударами из-за штрафной. Бразильцы будут владеть мячом под 70%, но против насыщенной обороны создать реальные моменты будет сложно — марокканцы это уже доказали.

Ничья в основное время здесь вполне вероятна, но, даже если кто-то забьёт, счёт почти наверняка останется минимальным — 1:0 или 1:1. Обе команды предпочтут дополнительные 30 минут или пенальти, чем пропущенный выпад в концовке. Ждём закрытый футбол без какого-либо голевого фейерверка», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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