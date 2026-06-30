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Кот-д'Ивуар — Норвегия: кто фаворит матча 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Кот-д'Ивуар — Норвегия: кто фаворит матча 1/16 финала ЧМ-2026
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30 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар — Норвегия. Игра пройдёт в Арлингтоне, США на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.08, в то время как победа ивуарийцев оценивается коэффициентом 3.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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