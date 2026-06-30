Кот-д'Ивуар — Норвегия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

30 июня состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар — Норвегия. Игра пройдёт в Арлингтоне, США на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.08, в то время как победа ивуарийцев оценивается коэффициентом 3.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.