Мексика — Эквадор: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Мексика — Эквадор. Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 2.17. Победа сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.