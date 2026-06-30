Мексика — Эквадор: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Мексика — Эквадор. Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22' 2:0 Хименес – 31'
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'
Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 2.17. Победа сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.
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