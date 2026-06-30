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Сборная Бразилии вырвала победу у Японии. Сыграл коэффициент 12.0

Сборная Бразилии вырвала победу у Японии. Сыграл коэффициент 12.0
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Сборная Бразилии победила Японию в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Игра закончилась со счётом 2:1.

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Первый мяч во встрече забил полузащитник сборной Японии Каисю Сано на 29-й минуте. Полузащитник Бразилии Каземиро сравнял счёт на 56-й минуте. Нападающий Бразилии Габриэл Мартинелли установил окончательный счёт в матче на 90+5-й минуте — 2:1.

Ставки на победу бразильцев принимались с коэффициентом 1.81: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1810 рублей. Успех Японии оценивался в 4.84, ничья после двух таймов — в 3.85.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.04, на «обе забьют» — 1.92. Волевая победа Бразилии шла за 10.0, точный счёт 2:1 — за 12.0.

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