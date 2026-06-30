Названы шансы сборной Швеции выбить Францию с ЧМ-2026

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Франция — Швеция. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество «трёхцветным». Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.33. Победа сборной Швеции оценивается коэффициентом 11.4. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Итоговая победа Франции доступна за 1.14, проход Швеции идёт за 6.65.