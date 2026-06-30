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Мексика — Эквадор: букмекеры оценили шансы в матче ЧМ-2026 по футболу

Мексика — Эквадор: букмекеры оценили шансы в матче ЧМ-2026 по футболу
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1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Мексика — Эквадор. Игра пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

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Мексика — Эквадор. Ставка с коэффициентом 3.15 на ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 2.17. Победа сборной Эквадора оценивается коэффициентом 3.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

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