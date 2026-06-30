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Кот-д'Ивуар — Норвегия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу

Кот-д'Ивуар — Норвегия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Ставка: Кот-д’Ивуар не проиграет за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Далласе, точнее в Арлингтоне, ивуарийцы сыграют с норвежцами. Вот к чему приведет и как сыграет эта история с Сольбаккеном, что он всему основному составу дал отдохнуть в матче с Францией, это главный вопрос. И это мы увидим как раз в игре с Кот-д’Ивуаром. Может быть, на такой короткой дистанции и не надо футболистов сбивать с игрового ритма, темпа, тем более в первых двух матчах норвежцы действительно были очень хороши.

Календарь ЧМ-2026

Кот-д’Ивуар — команда бегущая, очень атлетичная, физически мощная. И если Кот-д’Ивуар не будет допускать такие ошибки, как с норвежцами допускал Сенегал в группе, у него очень хорошие шансы не проиграть в основное время. Норвежцы достаточно много позволяют соперникам создавать у своих ворот. Если Кот-д’Ивуар грамотно воспользуется этим, в основное время не уступит.

Мой прогноз на этот матч — 1X за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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