Франция — Швеция: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Франция — Швеция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.80.

«Франция и Швеция сыграют на стадионе, который будет принимать финал чемпионата мира. Это арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Ну, шведы уже со своей задачей справились. Грэм Поттер — молодец, он вывел команду в плей-офф. Но вот дальше эта Швеция, мне кажется, не пройдёт, несмотря на Дьёкереша, Исака и прочих лидеров, которые есть у этой команды.

Франция — мощнейшая, агрессивная, там все бегут. И шведам, сколько бы они там игроков обороны ни выставили, 5 или 6 в линию, это не поможет, всё равно французы свои моменты обязательно найдут.

Я думаю, что победа Франции с форой (-1.5) — это хороший вариант. Можно рассмотреть и индивидуальный тотал Франции больше 2.5 за коэффициент 2.06. Тут и от Олисе можно ждать в стране чудес всякого рода, разных финтов и интересных решений, и Дембеле почувствовал вкус забитых мячей, и Мбаппе желает принести пользу команде, продолжая погоню за Месси в списке бомбардиров, и Дуэ с лавки готов выйти. В общем, про атаку сборной Франции и так всё понятно. Выбирайте один из двух вариантов. Оба — достойные», — приводит слова Генича «РБ Спорт».