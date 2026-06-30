Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия
Смотреть трансляцию
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Швеция: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Франция — Швеция: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Франция — Швеция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция и Швеция сыграют на стадионе, который будет принимать финал чемпионата мира. Это арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Ну, шведы уже со своей задачей справились. Грэм Поттер — молодец, он вывел команду в плей-офф. Но вот дальше эта Швеция, мне кажется, не пройдёт, несмотря на Дьёкереша, Исака и прочих лидеров, которые есть у этой команды.

Календарь ЧМ-2026

Франция — мощнейшая, агрессивная, там все бегут. И шведам, сколько бы они там игроков обороны ни выставили, 5 или 6 в линию, это не поможет, всё равно французы свои моменты обязательно найдут.

Я думаю, что победа Франции с форой (-1.5) — это хороший вариант. Можно рассмотреть и индивидуальный тотал Франции больше 2.5 за коэффициент 2.06. Тут и от Олисе можно ждать в стране чудес всякого рода, разных финтов и интересных решений, и Дембеле почувствовал вкус забитых мячей, и Мбаппе желает принести пользу команде, продолжая погоню за Месси в списке бомбардиров, и Дуэ с лавки готов выйти. В общем, про атаку сборной Франции и так всё понятно. Выбирайте один из двух вариантов. Оба — достойные», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Франция — Швеция. Мбаппе запретит магию вне Хогвартса
Франция — Швеция. Мбаппе запретит магию вне Хогвартса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android