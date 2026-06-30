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Мексика — Эквадор: прогноз Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Мексика — Эквадор: прогноз Александра Мостового на матч плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Мексика — Эквадор.

Ставка: ничья за 3.02.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересное противостояние, очень интересное. Мексика — хозяин турнира, играет дома, при своих болельщиках, и это, конечно, даёт преимущество. Я всегда говорил: хозяев на чемпионатах мира просто так нельзя сбрасывать со счетов. Стадион, атмосфера и поддержка — всё это работает, особенно в плей-офф.

Но и Эквадор нельзя списывать. Команда обыграла Германию и вышла дальше — кто мог такое представить после начала группы? Да, немцы к тому моменту уже прошли, но всё равно победить Германию на чемпионате мира дорогого стоит. Значит, у Эквадора есть характер и есть команда, которая может терпеть и наказывать.

Календарь ЧМ-2026

Поэтому я бы здесь не говорил, что Мексика — явный фаворит. Да, 55 на 45 в пользу Мексики — только из-за того, что они дома и у них будет сумасшедшая поддержка. Но по игре Эквадор способен навязать борьбу, закрыться, убежать в контратаку и зацепиться за стандарт. Такие матчи часто решаются не красивым футболом, а одним эпизодом.

Думаю, в основное время здесь вполне может получиться ничья, где-то 1:1. А дальше уже дополнительное время, нервы, усталость и, может быть, пенальти. Мексика чуть ближе к проходу, но Эквадор точно не та команда, которую можно заранее вычёркивать», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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