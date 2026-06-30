Мексика — Эквадор: прогноз Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Мексика — Эквадор.

Ставка: ТМ 7.5 удара в створ за 1.75.

«2200 метров над уровнем моря. Но это тот случай, когда соперника такая высота вряд ли смутит: Эквадор прекрасно знает, что такое играть в подобных условиях. Кито — одна из самых высокогорных столиц мира, там национальная команда проводит домашние матчи почти на 3000 метрах. Чехии, например, высота в Мехико мешала, а вот Эквадору вряд ли должна помешать. И тем не менее жду достаточно закрытой и вязкой игры. Эквадор — одна из сенсаций группового этапа. Сначала эквадорцы сенсационно не обыграли Кюрасао, а потом так же неожиданно победили Германию. Да, немцы уже были не так мотивированы, как в начале турнира, но результат всё равно серьёзный.

При этом в матчах с участием Мексики и Эквадора стабильно проходил «низ» по ударам в створ. Все три игры Мексики на этом чемпионате мира — это тотал меньше по точным ударам: в каждой встрече на двоих с соперником было по шесть ударов в створ. У Эквадора картина чуть менее ровная. За скобки нужно вынести матч с Кюрасао — единственную «верховую» игру по ударам в створ. Там их было очень много, потому что эквадорцы весь матч штурмовали ворота соперника, но так и не смогли забить. Именно поэтому набралось столько ударов вообще и точных ударов в частности. В остальных встречах всё было гораздо скромнее, логика встречи с Мексикой тоже ведёт в сторону «низа».

Матч будет тяжёлым, важным и ответственным. Мексика дома, Эквадор дисциплинирован, цена ошибки в плей-офф огромная. Здесь не должно быть большого количества моментов и точных ударов. Планка 7.5 удара в створ выглядит рабочей для «низа». Больше семи точных ударов в такой игре не жду», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».