Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Мексика — Эквадор: прогноз Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026 по футболу

Мексика — Эквадор: прогноз Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Мексика — Эквадор.

Ставка: ТМ 7.5 удара в створ за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«2200 метров над уровнем моря. Но это тот случай, когда соперника такая высота вряд ли смутит: Эквадор прекрасно знает, что такое играть в подобных условиях. Кито — одна из самых высокогорных столиц мира, там национальная команда проводит домашние матчи почти на 3000 метрах. Чехии, например, высота в Мехико мешала, а вот Эквадору вряд ли должна помешать. И тем не менее жду достаточно закрытой и вязкой игры. Эквадор — одна из сенсаций группового этапа. Сначала эквадорцы сенсационно не обыграли Кюрасао, а потом так же неожиданно победили Германию. Да, немцы уже были не так мотивированы, как в начале турнира, но результат всё равно серьёзный.

При этом в матчах с участием Мексики и Эквадора стабильно проходил «низ» по ударам в створ. Все три игры Мексики на этом чемпионате мира — это тотал меньше по точным ударам: в каждой встрече на двоих с соперником было по шесть ударов в створ. У Эквадора картина чуть менее ровная. За скобки нужно вынести матч с Кюрасао — единственную «верховую» игру по ударам в створ. Там их было очень много, потому что эквадорцы весь матч штурмовали ворота соперника, но так и не смогли забить. Именно поэтому набралось столько ударов вообще и точных ударов в частности. В остальных встречах всё было гораздо скромнее, логика встречи с Мексикой тоже ведёт в сторону «низа».

Календарь ЧМ-2026

Матч будет тяжёлым, важным и ответственным. Мексика дома, Эквадор дисциплинирован, цена ошибки в плей-офф огромная. Здесь не должно быть большого количества моментов и точных ударов. Планка 7.5 удара в створ выглядит рабочей для «низа». Больше семи точных ударов в такой игре не жду», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Мексика — Эквадор. Ставка с коэффициентом 3.15 на ЧМ-2026
Мексика — Эквадор. Ставка с коэффициентом 3.15 на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android