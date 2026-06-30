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Кот д'Ивуар — Норвегия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу 30 июня

Кот д'Ивуар — Норвегия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 30 июня
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кот д'Ивуар — Норвегия.

Ставка: ничья за 3.52.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кот-д’Ивуар оставил очень сильное впечатление в группе. Я уже говорил: они должны были обыгрывать Германию, потому что по игре там всё к этому шло. Но африканцев часто подводит то дисциплина, то невнимательность, то какая-то корявость в простых ситуациях. Если бы они это убрали, могли бы добиваться совсем другого результата.

С другой стороны, команда всё равно хорошая. Есть мощь, скорость, индивидуально сильные футболисты, и с такими соперниками никому легко не бывает. Германия тогда еле вытащила победу, поэтому Кот-д’Ивуар точно неслучайно оказался в плей-офф. Вопрос только, смогут ли они сыграть собранно все 90 минут и не подарить сопернику лишний момент.

Календарь ЧМ-2026

У Норвегии тоже непростая история. Второй состав в последней игре с Францией выглядел безобразно, но, может быть, это их как раз и не накажет. Наоборот, отдохнули Холанд и остальные лидеры, а для матча на вылет это очень важно. Когда у тебя впереди такой нападающий, всегда есть шанс забить даже из ничего.

Поэтому здесь всё может быть очень ровно. Кот-д’Ивуар будет бежать, давить и цепляться, а Норвегия — ждать свои моменты и использовать Холанда. Не вижу здесь явного преимущества одной стороны. Для меня это матч, который вполне может закончиться вничью, где-то 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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