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Кот д'Ивуар — Норвегия: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2026 по футболу

Кот д'Ивуар — Норвегия: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кот д'Ивуар — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии за 2.13.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Норвежцы, конечно, французам 1:4 проиграли в последнем матче, но там была большая ротация и Холанд не играл. А это всё-таки главная ударная мощь этой сборной. Думаю, против Кот-д’Ивуара уже будет основной состав и Холанд точно выйдет. С ним Норвегия — совсем другая команда: очень сильная, мощная, крепкая и всегда опасная впереди.

Кот-д’Ивуар — африканская сборная, и они тоже смотрятся очень хорошо. Там есть атлетичные, выносливые футболисты и индивидуально сильные игроки, которые могут создать момент. Но если брать именно командную игру, порядок и организацию, то норвежцы, на мой взгляд, выглядят интереснее. У Кот-д’Ивуара больше ставка на индивидуальные качества, а у Норвегии всё более выстроено.

Календарь ЧМ-2026

Понятно, что Кот-д’Ивуар будет биться, навязывать борьбу и просто так ничего не отдаст. Но Норвегия тоже умеет играть жёстко, терпеть и пользоваться своими моментами. А когда впереди есть Холанд, это такое оружие, которое может решить исход матча. Он отдохнул в прошлой игре, подойдёт свежим, и обороне Кот-д’Ивуара будет очень тяжело его сдержать.

По мастерству и командной игре я всё-таки отдаю преимущество Норвегии. У Кот-д’Ивуара есть хорошие футболисты, но у норвежцев больше порядка, и понятнее, за счёт чего они могут добиться результата. Думаю, Холанд должен сыграть ключевую роль, а Норвегия — победить и пройти дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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