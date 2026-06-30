Кот д'Ивуар — Норвегия: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кот д'Ивуар — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии за 2.13.

«Норвежцы, конечно, французам 1:4 проиграли в последнем матче, но там была большая ротация и Холанд не играл. А это всё-таки главная ударная мощь этой сборной. Думаю, против Кот-д’Ивуара уже будет основной состав и Холанд точно выйдет. С ним Норвегия — совсем другая команда: очень сильная, мощная, крепкая и всегда опасная впереди.

Кот-д’Ивуар — африканская сборная, и они тоже смотрятся очень хорошо. Там есть атлетичные, выносливые футболисты и индивидуально сильные игроки, которые могут создать момент. Но если брать именно командную игру, порядок и организацию, то норвежцы, на мой взгляд, выглядят интереснее. У Кот-д’Ивуара больше ставка на индивидуальные качества, а у Норвегии всё более выстроено.

Понятно, что Кот-д’Ивуар будет биться, навязывать борьбу и просто так ничего не отдаст. Но Норвегия тоже умеет играть жёстко, терпеть и пользоваться своими моментами. А когда впереди есть Холанд, это такое оружие, которое может решить исход матча. Он отдохнул в прошлой игре, подойдёт свежим, и обороне Кот-д’Ивуара будет очень тяжело его сдержать.

По мастерству и командной игре я всё-таки отдаю преимущество Норвегии. У Кот-д’Ивуара есть хорошие футболисты, но у норвежцев больше порядка, и понятнее, за счёт чего они могут добиться результата. Думаю, Холанд должен сыграть ключевую роль, а Норвегия — победить и пройти дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».