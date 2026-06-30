Кот д'Ивуар — Норвегия: прогноз Михаила Моссаковского на игру плей-офф ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кот д'Ивуар — Норвегия.

Ставка: ТМ 23.5 фола за 1.85.

«От этой пары я жду достаточно ровного футбола. Кот-д’Ивуар пока на турнире пропустил всего в одном матче — с Германией. И против немцев команда выглядела очень уверенно. Если не сказать, что местами даже сильнее и мощнее. Это физически крепкая, хорошо обученная сборная, которая точно создаст Норвегии проблемы, несмотря на звёздную атаку во главе с Сёрлотом и, конечно, Холандом. Норвежцы поберегли лидеров в матче против Франции, уже готовясь к плей-офф. Это может добавить свежести в атаке, но против мощного Кот-д’Ивуара им всё равно будет тяжело.

Если разбирать игру статистически, здесь мне интересен «низ» по фолам. Сейчас тотал стоит на отметке 23.5, и есть основания ждать, что матч уйдёт в сторону уменьшения. На этом турнире в играх Кот-д’Ивуара такой тотал ещё не пробивался. Самый высокий показатель — 23 фола в матче против Эквадора. Против Германии было 12 фолов, против Кюрасао — 18. То есть Кот-д’Ивуар совсем не выглядит «верховой» командой по нарушениям. Норвегия тоже такой себя не показала. Единственный «верх» по 23.5 фола был в игре с Ираком, но там тон во многом задавали именно иракцы. Остальные матчи — против Франции и Сенегала — ушли в «низ». С Сенегалом, например, на двоих было всего 18 фолов.

Судить будет Хесус Валенсуэла, южноамериканский арбитр, который любит посвистеть. В среднем за последние 100 матчей у него около 30 фолов. Но важно смотреть, как он работает именно на этом турнире: там только «низы». Особенно показательна игра Турция — Австралия, где было всего 16 фолов. Поэтому, несмотря на южноамериканского арбитра и стадию плей-офф, здесь просится тотал меньше 23.5 фола», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».