Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Швеция: ставка Александра Мостового на игру плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Франция — Швеция: ставка Александра Мостового на игру плей-офф ЧМ-2026
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Швеция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.78.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь, думаю, вообще ни у кого не возникает больших споров, кто должен идти дальше. Франция — одна из самых сильных сборных на этом чемпионате мира, может быть, и самая сильная прямо сейчас. Всегда есть «но», потому что это плей-офф, один матч, одна ошибка — и всё может перевернуться. Но по классу французы выше.

Группу они прошли очень уверенно — обыграли Сенегал, Ирак, потом Норвегию 4:1. И вот как они сыграли с норвежцами, как выглядели в предыдущих матчах, это как раз показывает уровень команды. Там огромный выбор футболистов, мощная атака, много скорости и индивидуального мастерства. В такие моменты и видно, кто реально претендует на титул.

Календарь ЧМ-2026

Швеция — команда неплохая, физически сильная, может бороться, цепляться и играть через дисциплину. Но всё-таки с Францией этого мало. В плей-офф надо не просто терпеть, надо ещё самим что-то создавать, а французы сейчас почти каждому сопернику дают понять, что могут прибавить в любой момент.

Поэтому здесь не вижу сенсации. Франция должна проходить шведов и обыгрывать их в основное время как минимум с разницей в два мяча. Может быть, Швеция какое-то время продержится, но качество французов должно решить. Думаю, здесь счёт будет где-то 2:0 в пользу Франции», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Франция — Швеция. Мбаппе запретит магию вне Хогвартса
Франция — Швеция. Мбаппе запретит магию вне Хогвартса
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android