Франция — Швеция: ставка Александра Мостового на игру плей-офф ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Швеция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.78.

«Здесь, думаю, вообще ни у кого не возникает больших споров, кто должен идти дальше. Франция — одна из самых сильных сборных на этом чемпионате мира, может быть, и самая сильная прямо сейчас. Всегда есть «но», потому что это плей-офф, один матч, одна ошибка — и всё может перевернуться. Но по классу французы выше.

Группу они прошли очень уверенно — обыграли Сенегал, Ирак, потом Норвегию 4:1. И вот как они сыграли с норвежцами, как выглядели в предыдущих матчах, это как раз показывает уровень команды. Там огромный выбор футболистов, мощная атака, много скорости и индивидуального мастерства. В такие моменты и видно, кто реально претендует на титул.

Швеция — команда неплохая, физически сильная, может бороться, цепляться и играть через дисциплину. Но всё-таки с Францией этого мало. В плей-офф надо не просто терпеть, надо ещё самим что-то создавать, а французы сейчас почти каждому сопернику дают понять, что могут прибавить в любой момент.

Поэтому здесь не вижу сенсации. Франция должна проходить шведов и обыгрывать их в основное время как минимум с разницей в два мяча. Может быть, Швеция какое-то время продержится, но качество французов должно решить. Думаю, здесь счёт будет где-то 2:0 в пользу Франции», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».