Названы шансы Боснии выбить сборную США с ЧМ-2026

2 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина. Игра пройдёт в Санта-Кларе, США, на стадионе «Левайс». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 1.40. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Проход Боснии оценён в 5.20, успех США доступен за 1.20.