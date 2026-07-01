Англия — ДР Конго: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Англия — ДР Конго. Игра пройдёт в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.31. Победа сборной ДР Конго оценивается коэффициентом 12.4. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.