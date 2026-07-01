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Бельгия — Сенегал: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 по футболу

Бельгия — Сенегал: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026
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1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.11. Победа сборной Сенегала оценивается коэффициентом 3.73. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

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