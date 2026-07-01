Бельгия — Сенегал: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.11. Победа сборной Сенегала оценивается коэффициентом 3.73. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.