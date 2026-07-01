Англия — ДР Конго: прогноз Артура Петросьяна на матч ЧМ-2026 по футболу

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Англия — ДР Конго.

Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.85.

«Матч, который вряд ли получится очень зрелищным. В 1/16 финала сборная Англии сыграет с ДР Конго. Англичане, собственно, снова выполнили свою работу в последнем матче группового этапа. Одержали трудовую победу над Панамой, снова не феерили, ничего сверхъестественного не демонстрировали. Но вопрос, стоило вообще ли ждать от команды Тухеля чего-то такого шедеврального? Повторюсь ещё раз, это долгий марафон из восьми матчей, на который рассчитывает сборная Англии. В каждой из игр где-то обязательно тратить свои силы, наверное, резона нет. Поэтому делает сборная ровно столько, сколько требуется, спокойно идёт по турнирной дистанции. Ну, думаю, предстоящая игра будет чем-то похожа на матч с Ганой.

Конголезцы – такая же организованная команда, как и ганцы. Не особо она обладает звёздными именами. Главные звёзды, пожалуй, Висса, который прошлым летом перешёл в «Ньюкасл» за 50 с лишним млн, но который за весь сезон забил всего один мяч в Премьер-лиге. Садике – добротный, но не более того, опорник «Сандерленда». Ну и вообще в целом там есть люди, которые нам знакомы по АПЛ – Ван-Биссака на одном фланге и Артур Мусуаку на другом. Уровень, в общем, этой команды, если по английским меркам смотреть, где-то, наверное, в Чемпионшип, там эта команда боролась бы за попадание в плей-офф, в шестёрку сильнейших.

Ну а сборная Англии, наверное, по уровню боролась бы за попадание в Лигу чемпионов в АПЛ. В общем, примерно такая разница в уровне этих двух команд, но это на самом деле ни о чём не говорит. Конго – организованная команда, с которой просто никому не бывает. Португалия и Колумбия в этом убедились. И те, и другие забили всего по одному мячу в ворота конголезцев. Ни те, ни другие не наиграли даже на один мяч по xG в матче с Конго. Так что будет очередная не очень зрелищная игра, из которой, думаю, всё-таки англичане выйдут победителями. Вполне возможно, какой-нибудь стандарт окажется решающим. По ним всё же англичане хороши. Думаю, в таких ситуациях именно здесь будет проявляться более высокий класс англичан. Ну, касаемо ставок, наверное, в третий раз подряд предложу примерно те же самые варианты с примерно теми же коэффициентами. Это победа Англии при тотал меньше 3.5 за 1.85. Сухая победа англичан за 1.75. Ещё бы я выбрал такой вариант – в первые 30 минут матча голов мы не увидим. Коэффициент на это приличный – 2.02. Мне кажется, что будет невысокий темп у этой игры, особенно в первые полчаса. Конголезцы сосредоточатся на игре без мяча, англичане будут перекатывать его, будут находиться в поиске лазеек в обороне африканцев. Ну и, скорее всего, именно в первые 30 минут много особо опасных моментов не увидим. Так что думаю, что все вопросы англичане решат позже», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».