Англия — ДР Конго: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Англия — ДР Конго.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«Первый матч сборной Тухеля в плей-офф. В групповом турнире англичане были убедительны, они же всегда едут на чемпионат мира, чтобы повторить свой успех 1966 года. Однако раз за разом на первенствах планеты английская команда оступается. Впереди у англичан встречи на вылет, здесь всё гораздо более непредсказуемо, чем на групповом турнире (хотя и по его ходу хватало сенсаций). Немцы уже уступили сборной Парагвая, поэтому все условные фавориты даже второго эшелона будут настраиваться на матчи 1/16 финала с удвоенной силой.

Конголезцы уже добились исторического успеха — они вышли в плей-офф главного футбольного турнира четырёхлетия, поэтому дома уже болельщики встретят с почестями своих футболистов и поблагодарят за ту радость, которую ими подарили игроки сборной Конго. Англичане же после действительно классного матча с командой Хорватии ничего сверхъестественного не продемонстрировали, не забив ганцам и скромно переиграв сборную Панамы.

Прогнозирую, что в этом противостоянии англичане возьмут своё в основное время, но сделать легко это не получится: конголезцы постараются сыграть так же, как у них это вышло в матче со сборной Португалии, и выставить «автобус» у своей штрафной. Англичанам уже было показано во встрече с Ганой, что вскрывать глубоко эшелонированную оборону им крайне сложно, поэтому берём тотал меньше 2.5 в этой встрече», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».