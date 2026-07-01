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Англия — ДР Конго: прогноз Романа Павлюченко на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Англия — ДР Конго: прогноз Романа Павлюченко на матч плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — ДР Конго.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Англия для меня понятная сборная, то ДР Конго — всё-таки загадочная команда. Но раз они вышли из группы, значит, сборная неплохая, крепкая, хорошего уровня. Они уже показали, что могут цепляться за результат, обороняться и использовать свои моменты. Но всё равно, наверное, это не тот соперник, который должен останавливать англичан.

Англия — есть Англия. По мастерству, подбору футболистов и уровню исполнителей она, конечно, выше. Да, у англичан не все матчи получились яркими, но, когда надо было собраться, они с Хорватией это сделали и четыре мяча забили. Тем более сейчас игра на вылет, и, я думаю, Англия подойдёт к ней максимально серьёзно.

Календарь ЧМ-2026

ДР Конго, скорее всего, будет играть вторым номером. Против Англии нестись вперёд опасно, поэтому они будут ждать свой момент, контратаку или стандарт — это для них, думаю, главный шанс в этом матче. А англичане будут больше держать мяч, атаковать и создавать моменты. Кейн тоже будет заряжен, потому что борется за звание лучшего бомбардира.

Думаю, Англия чуть добавит, и ДР Конго станет совсем сложно. Такие матчи англичане умеют играть на результат, а класс футболистов у них всё-таки намного выше. ДР Конго может побороться, но фавориты здесь англичане, и они должны проходить дальше. Англия должна здесь победить с разницей минимум в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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