США — Босния и Герцеговина: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2026 2 июля

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч США — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа США и ТМ 2.5 за 3.15.

«Босния и Герцеговина вышла с третьего места, а США более уверенно прошли групповой этап. Не скажу, что американцы прямо сильно превосходят соперника, но они выглядели более внятно и понятно. Плюс у США будет большое преимущество — игра фактически домашняя, болельщиков наверняка будет очень много, и настрой у команды должен быть запредельный.

Босния и Герцеговина — крепкая сборная, бой они дадут по-любому. Это плей-офф, игра одного матча, поэтому все будут действовать аккуратно. Не думаю, что здесь будет много забитых мячей. Мне кажется, всё может решить один гол, как в матче Канады с ЮАР: очень равная игра, а канадцы забили в концовке и победили.

Здесь может быть похожая ситуация. Боснийцы будут биться, у них в обороне всё достаточно неплохо, и просто так они США ничего не отдадут. Но американцы дома должны больше давить, больше идти вперёд и искать свой момент. В таких матчах важно терпение: не раскрываться, но при этом постоянно держать соперника в напряжении.

Думаю, сборная США всё-таки найдёт свой шанс. Может быть, где-то в концовке после стандарта или какой-то быстрой атаки, но один моментик они должны использовать. Матч будет тяжёлым и равным, но за счёт домашнего фактора и поддержки болельщиков США выглядят чуть предпочтительнее. Поэтому возьму здесь комбо с победой американцев и тоталом меньше 2.5», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».