Бельгия — Сенегал: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 в Сиэтле

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бельгия — Сенегал.

Ставка: ТБ 22.5 фола за 1.85.

«Обе команды блеснули в последнем туре. Сенегал крупно обыграл Ирак 5:0, перевернул свою ситуацию в таблице третьих мест, получил положительную разницу мячей и с тремя очками вышел в плей-офф. Бельгия тоже обеспечила себе следующий раунд только в 3-м туре: матч с Новой Зеландией, крупная победа, и не просто выход дальше, а выход с первого места.

В очной игре хочу обратить внимание на фолы. Сразу скажу: по своей сути обе команды «низовые» по этому показателю. Сенегал трижды сыграл «низ» по фолам на групповом этапе, если брать за основу отметку 22.5, которую дают на этот матч. У Бельгии было два «низа» из трёх. Игра с Египтом показала, что при необходимости бельгийцы могут сыграть жёстче — там было 15:15 по фолам и 30 нарушений в целом. Но остальные две встречи с участием Бельгии ушли в «низ».

И всё-таки здесь я бы смотрел в сторону «верха». Может показаться нелогичным, но количество фолов формирует не только стиль команд, а ещё и личность главного арбитра. А судить будет, пожалуй, самый экстравагантный арбитр этого турнира — Саид Мартинес Сорто из Гондураса. Он свистит много, часто останавливает игру даже после небольших контактов и постоянно держит матч под своим контролем. В игре Англия — Гана он как раз показал, насколько сильно может влиять на общий ритм.

Поэтому в этой паре личность судьи может оказаться определяющей. Планка дана не слишком высокой именно из-за «низовой» природы соперников, но Мартинес — это примерно плюс пять-шесть нарушений к общей цифре. А с такой наценкой тотал уже должен проползти наверх. С учётом стадии плей-офф цены ошибки и манеры арбитра тотал больше 22.5 фола выглядит здесь рабочей историей», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».