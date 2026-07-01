Бельгия — Сенегал: прогноз Владимира Гучека на игру ЧМ-2026 в США

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бельгия — Сенегал.

Ставка: победа Сенегала за 3.52.

«Вновь противостояние европейской и африканской сборных. Бельгийцы с трудностями прошли групповой этап, хоть и попали в плей-офф с первого места в квартете. На своём пути некогда команда с «золотым» поколением теперь не рассматривается экспертами как коллектив, способный на что-то большее, чем стандартный выход из группы и, возможно, проход одной стадии матчей на вылет. Сенегальцы же дали настоящий бой французской дружине, но не сдюжили во второй половине очного противостояния, потом уступили норвежцам в перестрелке и стёрли на поле сборную Ирака.

Сенегал представлялся до турнира одним из возможных возмутителей европейского спокойствия на этом турнире. Вполне реально, что данная африканская команда сможет пройти и бельгийцев на своём пути. За что-то большее побороться будет крайне тяжело, но после набранных трёх очков в последнем матче группового турнира и прохода в плей-офф с последнего восьмого места среди лучших третьих сборных в квартетах у неё точно полный порядок с положительными эмоциями.

Сенегал будет сражаться на равных со сборной Бельгии без сомнений. Поэтому прогнозирую, что здесь мы можем увидеть небольшую сенсацию, причём сенегальцы способны удивить уже в основное время, одолев своего соперника, на что я и поставлю в этом матче», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».