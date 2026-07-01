Англия — ДР Конго: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — ДР Конго.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Вот где жду тяжёлый матч, честно вам скажу, это в Атланте, где Англия сыграет против Конго. Очень плохая Англия была в игре с Панамой, прямо очень плохая, особенно в первом тайме. Во втором — окей, реализовали стандарты, потом своё слово сказал Кейн. Но, может быть, от этого матча и не стоит отталкиваться. Тем не менее мы видим, если Англии не дать разбежаться, как это не дала сделать сборная Ганы, да и те же панамцы висели на ногах у англичан, включиться эта сборная по щелчку пальцев не может. Так было при Саутгейте, но и при Тухеле тоже.

Если Конго на эмоциях, добытых во втором тайме в игре с Узбекистаном, побежит и с Англией, англичанам будет очень тяжело. Подход Себастьена Десабра, главного тренера, француза, в этом матче будет сдержать англичан и постараться поймать что-то на контратаке. Тут и так всё понятно.

Если физически Конго выдержит давление англичан, думаю, большого количества голов в этом матче быть не должно. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».