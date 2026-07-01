Бельгия — Сенегал: ставка Константина Генича на игру ЧМ-2026 в Сиэтле

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бельгия — Сенегал.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Это матч, который пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. И, конечно, свой потенциал сборная Бельгии полностью ещё не раскрыла, может быть, уже и не раскроет. Понятно, что есть яркие, хорошие, интересные отрезки, но в целом не такой машиноподобный футбол показывает сборная Бельгии, как раньше. Учитывая мускулы этого Сенегала, бельгийцам будет очень-очень непросто.

Оборону Бельгии тоже непроходимой не назовёшь. Где надо — Куртуа выручает, но порой и он не в состоянии этого сделать. Мощь сборной Сенегала вполне может помочь этой команде продавить бельгийцев, но у Бельгии хорошая группа атаки. Здесь тоже на гол вполне можно закладываться. Для Сенегала выйти в 1/8 финала будет круто, для Бельгии — это как будто то, что доктор прописал. Жду футбол обоюдоострый, с забитыми мячами, поэтому беру «обе забьют» за 2.05. Хороший вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».