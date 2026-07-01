Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Сенегал: ставка Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу в Сиэтле

Бельгия — Сенегал: ставка Константина Генича на игру ЧМ-2026 в Сиэтле
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бельгия — Сенегал.

Ставка: обе забьют за 2.05.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это матч, который пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. И, конечно, свой потенциал сборная Бельгии полностью ещё не раскрыла, может быть, уже и не раскроет. Понятно, что есть яркие, хорошие, интересные отрезки, но в целом не такой машиноподобный футбол показывает сборная Бельгии, как раньше. Учитывая мускулы этого Сенегала, бельгийцам будет очень-очень непросто.

Календарь ЧМ-2026

Оборону Бельгии тоже непроходимой не назовёшь. Где надо — Куртуа выручает, но порой и он не в состоянии этого сделать. Мощь сборной Сенегала вполне может помочь этой команде продавить бельгийцев, но у Бельгии хорошая группа атаки. Здесь тоже на гол вполне можно закладываться. Для Сенегала выйти в 1/8 финала будет круто, для Бельгии — это как будто то, что доктор прописал. Жду футбол обоюдоострый, с забитыми мячами, поэтому беру «обе забьют» за 2.05. Хороший вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Бельгия — Сенегал. Вот оно, счастье
Бельгия — Сенегал. Вот оно, счастье
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android