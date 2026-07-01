США — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч США — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа США по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 2.00.

«Сборная США сыграет против сборной Боснии. Боснийцы — большие молодцы. В группе, где был Катар, надо было выходить с третьего места, и Босния с этой задачей справилась. Мне кажется, тот футбол, который есть у Боснии, не совсем удобен для США. Но он и не совсем удобен для самой Боснии: всё-таки четыре матча подряд сыграть на одном и том же уровне боснийцам будет очень-очень сложно.

Американцы выжигают себя в первом тайме, это было видно на групповой стадии, где они лихо бежали вперед и создавали моменты, забивали мячи подавали угловые, стандарты. Всё у американцев было в первом тайме, а во вторых таймах уже команда смотрелась более сдержанно. И я на этом хотел бы сделать акцент, говоря про прогноз на эту встречу. Раз США так агрессивно начинает, а Босния точно в открытый бой с американцами ввязываться не соберётся, поэтому должно быть немало хозяйских угловых. США много атакуют флангами, много подключаются защитники. Не знаю, забьют в первом тайме или нет, но давление на мощную оборону сборной Боснии наверняка будет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».