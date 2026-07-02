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Стали известны шансы сборной Австрии выбить Испанию с ЧМ-2026 по футболу

Стали известны шансы сборной Австрии выбить Испанию с ЧМ-2026 по футболу
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2 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Испания — Австрия. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.31. Победа сборной Австрии оценивается коэффициентом 12.3. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.

Проход Испании оценён в 1.15, проход Австрии — в 6.00.

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