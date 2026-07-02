Швейцария — Алжир: букмекеры оценили шансы в матче ЧМ-2026 по футболу

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Швейцария — Алжир. Игра пройдёт в Ванкувере (Канада) на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.08. Победа сборной Алжира оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.