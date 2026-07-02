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Португалия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026
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3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия. Игра пройдёт в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество подопечным Роберто Мартинеса. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.88. Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

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