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Швейцария — Алжир: кто фаворит матча плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Швейцария — Алжир: кто фаворит матча плей-офф ЧМ-2026
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3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Швейцария — Алжир. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.08. Победа сборной Алжира оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

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