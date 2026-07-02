Швейцария — Алжир: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 3 июля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Алжир.

Ставка: ничья за 3.32.

«Швейцарцы, стартовавшие по сути с провальной ничьей в матче с Катаром, смогли перевернуть ход группового этапа и разгромить сборную Боснии и Герцеговины, а затем в равной борьбе стать сильнее хозяев турнира из Канады. Таким образом, Швейцария Мурата Якина вышла из своего квартета с первой позиции и очень долго ждала соперника по плей-офф.

А он стал понятен только в последние минуты группового этапа, когда австрийцы забили алжирцам на шестой добавленной минуте ко второму тайму и отправили североафриканскую команду на рандеву со своими географическими соседями. Швейцария, очевидно, выходит на этот матч фаворитом: она опытнее, статуснее и более мастеровитая команда. И, наверное, выход в плей-офф для Алжира — это уже большой праздник для населения этой страны, так как 12 лет такого удовольствия у него не было.

А в том самом 2014 году был выход в первый раунд матчей на вылет и серьёзное сопротивление будущим победителям того чемпионата мира — немцам. Тогда алжирцы отправились вместе с соперником в дополнительное время. Не исключаю, что и в этот раз будет что-то подобное. Швейцарцы сильнее, спору нет. Но алжирцы способны выстроить эшелонированную оборону и отбиваться. На основные 90 минут их точно хватит. Поэтому возьму здесь ничью», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».