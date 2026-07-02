Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Алжир: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу 3 июля

Швейцария — Алжир: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 3 июля
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Алжир.

Ставка: ничья за 3.32.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швейцарцы, стартовавшие по сути с провальной ничьей в матче с Катаром, смогли перевернуть ход группового этапа и разгромить сборную Боснии и Герцеговины, а затем в равной борьбе стать сильнее хозяев турнира из Канады. Таким образом, Швейцария Мурата Якина вышла из своего квартета с первой позиции и очень долго ждала соперника по плей-офф.

А он стал понятен только в последние минуты группового этапа, когда австрийцы забили алжирцам на шестой добавленной минуте ко второму тайму и отправили североафриканскую команду на рандеву со своими географическими соседями. Швейцария, очевидно, выходит на этот матч фаворитом: она опытнее, статуснее и более мастеровитая команда. И, наверное, выход в плей-офф для Алжира — это уже большой праздник для населения этой страны, так как 12 лет такого удовольствия у него не было.

Календарь ЧМ-2026

А в том самом 2014 году был выход в первый раунд матчей на вылет и серьёзное сопротивление будущим победителям того чемпионата мира — немцам. Тогда алжирцы отправились вместе с соперником в дополнительное время. Не исключаю, что и в этот раз будет что-то подобное. Швейцарцы сильнее, спору нет. Но алжирцы способны выстроить эшелонированную оборону и отбиваться. На основные 90 минут их точно хватит. Поэтому возьму здесь ничью», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Швейцария — Алжир. Мурат Якин выбьет Мареза
Швейцария — Алжир. Мурат Якин выбьет Мареза
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android