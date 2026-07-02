Испания — Австрия: прогноз Александра Вишневского на матч ЧМ-2026 по футболу

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Австрия.

Ставка: сухая победа Испании за 1.95.

«Испания — Австрия даже звучит как-то непривычно, не по-футбольному. Ассоциации с таким сочетанием стран у меня исключительно про войны XIX века. Я даже не мог вспомнить, когда в последний раз команды играли друг с другом, настолько давно это было. Пришлось погуглить: в 2009 году был товарищеский матч, который Испания выиграла со счётом 5:1. А до этого тоже около пары десятков лет эти команды друг с другом никак не встречались.

Первый раунд плей-офф — это звучит очень зловеще для Испании. Проблема в том, что испанцы не выигрывали встречу в плей-офф чемпионатов мира чёрт знает сколько — с 2010 года. Сейчас снова матч с очень лёгкой командой. Сборная Австрии на групповом этапе не то чтобы убедила своей игрой. В общем-то, без вариантов они проиграли Аргентине, смогли одолеть только слабенькую Иорданию, которая непонятно что вообще делает на чемпионате мира. Да, у испанцев много травм. Это важно отметить. Виктор Муньос, Нико Уильямс и Пино. Ламин Ямаль уже в лучшем состоянии, постепенно набирает форму по ходу турнира. Поэтому, может быть, он всё и зарешает в этой игре.

Если учитывать большую разницу в классе команд, то, как здорово испанцы прошли отборочный этап, как они там громили всех направо и налево, как великолепно выглядели на последнем чемпионате Европы, который они выиграли, вроде бы матч с такой средней командой, как Австрия, не должен быть проблемой для испанцев. И я сначала хотел поставить фору (-1.5), пока не посмотрел прогноз погоды. 30 градусов и жара, и при этом стадион без климат-контроля. Там будет парилка, и темп игры должен сильно снизиться при таких неблагоприятных условиях, а играют в 12:00 местного лос-анджелесского времени. Поэтому двигаться всем будет сложно, и по такой игре даже 1:0 в основное время было бы очень неплохо для Испании.

Я думаю, что с учётом фактора погоды должно быть меньше движения, меньше остроты, меньше ключевых моментов у обеих команд. Австрия, думаю, не забьёт в принципе, а Испания как-нибудь всё-таки должна хотя бы разок, или два, или три забивать. Поэтому я поставлю здесь на сухую победу сборной Испании.

Сухая победа сборной Испании или победа Испании с форой -1.5 оцениваются нормальными коэффициентами в районе 1.95», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».