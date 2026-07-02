Португалия — Хорватия: ставка Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.95.

«Сегодня мы поговорим о встрече 1/16 финала чемпионата мира Португалия — Хорватия. Роналду против Модрича. Кто-то сыграет, скорее всего, последний матч за национальную команду.

Многие считают, что именно Португалия фаворит этой встречи. Но мне очень понравилось выражение Александра Григоряна, который сказал, что Хорватия — чемпионы мира по игре в среднем темпе. Вот если Португалия будет играть в среднем темпе, то с этими хорватами, даже несмотря на то, что там сейчас такая каша между молодыми и суперопытными ребятами, такими как Перишич, Модрич или тот же Ковачич, вот Португалии будет очень сложно. Да, суперский состав, суперобойма, но согласитесь, пока Португалия на этом чемпионате мира, кроме матча с Узбекистаном, который как будто особняком стоит, не впечатляет. Что с Конго, что с Колумбией португальцев зажимали, не давали разбежаться, не давали играть в свой футбол. И если Хорватия это сделает, то португальцам будет очень сложно. Тем более матч плей-офф, тем более здесь высшая степень давления, ответственности. И посмотрим, как Португалия с этим справится.

У хорватов есть свои плюсы, от них больших свершений и больших подвигов не ждут. Но Хорватия две встречи в группе выиграла, да, уступили англичанам, но два матча-то выиграли. И выиграли у Ганы, которую англичане одолеть не смогли, и выиграли у сборной Панамы. Тяжелейший тоже был матч, однако Хорватия умеет терпеть. Умеет терпеть, и вспомните чемпионат мира в Катаре, когда Хорватия сняла с пробега Бразилию. Они терпели, терпели всю встречу, сыграли вничью 1:1 и в серии пенальти в итоге Бразилию с пробега сняли. Поэтому Португалии будет очень сложно.

Я думаю, что большого количества голов ждать не стоит. Всё-таки могут хорваты сыграть не так авантюрно и не так открыто, как они сыграли против сборной Англии. А португальцы вязнут в позиционной атаке, если не играют быстро. И вот если сумеет связать сборная Хорватии своего соперника и не дать разбежаться, то могут быть у португальцев проблемы. Мой прогноз на этот матч – 1-2 гола за хороший коэффициент 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».