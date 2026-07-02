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Испания — Австрия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу в Инглвуде

Испания — Австрия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в Инглвуде
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Австрия.

Ставка: победа Испании в один мяч за 3.55.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания вроде бы выглядит хорошо, всё здорово: выиграли группу, прошли дальше, по составу это одна из сильнейших команд турнира. Но мы уже видели, что, когда мяч не залетает в ворота, даже испанцам приходится напрягаться. Матч с Кабо-Верде это показал: вроде владели мячом и давили, а закончили 0:0.

Потом Испания разобралась с Саудовской Аравией, одолела Уругвай и вроде вернула всё на свои места. Однако в плей-офф уже другая история. Здесь одна встреча, одна ошибка или незабитый момент — и начинаются нервы. А у Испании иногда бывает, что они катают мяч, но не сразу превращают это в голы.

Календарь ЧМ-2026

Австрия — хорошая команда, мы об этом говорили. Организованная, физически сильная, с характером. Они вышли из непростой группы, сыграли 3:3 с Алжиром, и это тоже показатель: команда не разваливается, борется до конца и умеет забивать. Поэтому простой прогулки для Испании здесь точно не будет.

Однако всё равно испанцы выше по классу. У них больше качества в середине, вариантов впереди и футболистов, которые могут решить эпизод. Австрия зацепится, может создать проблемы и даже забить, но Испания должна проходить дальше. Думаю, здесь мы увидим минимальную победу испанцев — где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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