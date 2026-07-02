Португалия — Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 3 июля

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии за 1.73.

«Португальцы пока на этом чемпионате выглядят не так ярко, как от них ждут. Да, Узбекистану они пятёрку загрузили, но остальные матчи получились достаточно тусклыми. Пока нет той самой португальской игры, хотя состав у команды хороший: есть Криштиану и ещё несколько опытных футболистов, но в целом команда достаточно молодая и быстрая.

У Хорватии тоже всё непросто. Видно, что каждый матч даётся им тяжело. Это сборная, которая может из полумомента забить, умеет терпеть и играть на результат, но возраст всё-таки сказывается. Тем более от Англии хорваты получили четыре мяча, и против Португалии им тоже будет очень тяжело. Португальцы понимают, что это игра на вылет, поэтому здесь настрой будет совсем другой.

Не думаю, что Португалия сыграет так же открыто, как Англия против Хорватии. Это уже не групповой этап, обе команды будут действовать аккуратно. Но в атаке португальцы, на мой взгляд, всё равно сильнее. Криштиану, скорее всего, будет играть, и в таком матче он может свой момент найти — где-то в штрафной после подачи может головой забить.

Хорваты могут забить, потому что опыт и характер у этой сборной есть. Но если Португалия чуть добавит в скорости и будет хорошо держать мяч, то должна проходить дальше. Мне кажется, португальцы будут быстрее, свежее и острее впереди. Матч лёгким для них не получится, но за счёт качества в атаке они должны переиграть Хорватию — где-то 2:1 или 3:2», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».