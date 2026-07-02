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Испания — Австрия: ставка Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Испания — Австрия: ставка Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 в США
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Испания — Австрия.

Ставка: ТБ 3 за 2.31.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующие чемпионы Европы без феерии стартовали на чемпионате мира — 2026, при всём этом заняв первое место в своём квартете, оставив позади Уругвай, Саудовскую Аравию и Кабо-Верде. Австрийцы же спасли своё право быть среди 32 лучших команд мира в последние секунды группового этапа, забив алжирцам третий мяч уже в компенсированное время.

Очевидно, для центральноевропейской команды выход в плей-офф первенства планеты если не достижение, то точно хороший и добротный результат, который можно занести себе в актив. Испанцы же приехали за второй победой на чемпионате мира в истории. Подопечные де ла Фуэнте, скорее всего, в рамках группового турнира ещё не включили больших скоростей, которыми обладают многие представители данной сборной. Впереди у неё длинная дорога в плей-офф, которая начинается с матча с коллективом из Австрии.

Календарь ЧМ-2026

Противостояние европейских сборных на мировом первенстве часто проходит в равной борьбе, потому что уровень исполнителей не радикально отличается. Здесь то же самое, хотя у испанцев, конечно, атакующий потенциал гораздо выше, им и воспользуются действующие чемпионы Европы. Австрийцы не останутся в стороне и поддержат порыв фаворита матча. Однако для реальной борьбы с Испанией этого Австрии не хватит, при этом ожидаю достаточно открытый футбол, в котором будет много голов, как минимум три», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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