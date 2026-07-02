Португалия — Хорватия: ставка Александра Мостового на встречу ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии за 1.73.

«Португалия против Хорватии — тяжёлый матч для прогноза, это понятно. Но я слышу, что многие просто хотят поставить на проход Хорватии: мол, у Португалии есть проблема — Роналду, который мешает играть, команда из-за него якобы хуже выглядит. Как можно такие глупости говорить? Это просто бред.

Человеку 41 год, а он всё равно выходит и бьёт рекорды. На этом чемпионате мира он уже забил и стал первым футболистом, который отличался на шести чемпионатах мира. И он точно не худший в этой команде. Там есть футболисты по 20-25 лет, которые должны бегать, забивать, бить по воротам и брать игру на себя, но далеко не всегда это делают.

Конечно, Португалии будет тяжело. Хорватия — опытная команда с характером, которая умеет играть такие матчи, терпеть и тащить всё в борьбу. У них тоже есть большие футболисты, которые понимают, что такое плей-офф. Поэтому прогулки здесь точно не будет, и Португалии надо играть очень внимательно.

Но всё равно я думаю, что дальше должна идти Португалия. По составу, атаке и индивидуальному качеству они сильнее. И будет неудивительно, если как раз Роналду ещё и забьёт в такой встрече. Вижу здесь счёт где-то 2:1 в пользу Португалии, которая должна победить даже в основное время», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».